DFB-Team : Kroos hat Rücktritt aus Nationalmannschaft nie bereut

Berlin Toni Kroos hat seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor gut einem Jahr nie bereut.

Die Idee zu dem Interview-Format des Journalisten und Medienunternehmers Oliver Wurm mit Fragen von über 90 prominenten Menschen entstand durch Kroos' Äußerungen in einem TV-Interview nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid - Kroos' insgesamt fünftem Titel in der europäischen Meisterklasse. „Du hattest 90 Minuten Zeit, Dir vernünftige Fragen zu überlegen. Ehrlich. Und dann stellst Du mir zwei so Scheißfragen“, hatte Kroos nach dem Sieg gegen den FC Liverpool in dem Interview gesagt.