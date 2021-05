Monaco-Stürmer : Kovac über Volland: EM-Nominierung „erarbeitet“

Seefeld Der frühere Bayern-Trainer und heutige Monaco-Coach Niko Kovac hat vor dem DFB-Comeback von Kevin Volland die Qualitäten des Angreifers hervorgehoben. „Kevin hat in Monaco eine überragende Saison gespielt.

In der Ligue 1 beendete die AS Monaco die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Der 28 Jahre alte Volland steht im EM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und kehrt erstmals seit November 2016 wieder in die DFB-Auswahl zurück.