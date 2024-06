Nationalmannschaft Kimmichs magischer Moment 2006: Parallele erwünscht

Joshua Kimmich stand 2006 im Finale in Berlin. Nicht bei der WM versteht sich, sondern beim Sparkassen-Cup. Und dieser Wettbewerb beschert dem damals Elfjährigen noch heute ein ganz besonderes Sommermärchen-Gefühl. „Es gibt tatsächlich so einen Moment“, sagte Kimmich im EM-Quartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die Frage nach seiner speziellen Erinnerung an das letzte große Heimturnier.