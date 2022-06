Nations League : Kimmichs Comeback: Flicks Vertrauen in den Chef-Sechser

Kimmichs Comeback: Flicks Vertrauen in den Chef-Sechser

Herzogenaurach Es war nicht die Saison des Joshua Kimmich: Corona, Impfdebatte, verfehlte Bayern-Ziele, ungewohnte Formschwächen. Die Nations League wird auch für den Anführer der „Generation '95“ zum WM-Wegweiser.

Nach der kurzen Radel-Tour vom Quartier zum Trainingsplatz hatte Joshua Kimmich ganz schnell einen Ball am Fuß.

Der Bayern-Profi brennt auf sein DFB-Comeback, nachdem er zuletzt im Oktober 2021 in Skopje beim 4:0 gegen Nordmazedonien mitgespielt hatte. Den vertrauten Platz im Zentrum des deutschen Spiels nimmt der Rückkehrer in der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf die Nations League gewohnt chefmäßig ein - lautstark, gestenreich, ehrgeizig. Kurzum: sehr präsent.

Chaos, Kinder, Comeback?

Doch jetzt steht der Dauerbrenner an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien vor der Rückkehr ins DFB-Team. Es wird das 65. Länderspiel sein. Hansi Flick ist glücklich, dass Kimmich als Fixpunkt zurück ist. Und der Bundestrainer lässt gute fünf Monate vor der WM keine Zweifel aufkommen, auf welcher Position er mit Kimmich für Katar plant: „Ich sehe Jo Kimmich auf der Sechs. Das wird bei uns so sein. Ich sehe ihn bei uns nicht auf der Außenverteidigerposition.“