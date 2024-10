Fußball-Nationalmannschaft Kimmich über Leno: Wenn einer nicht dabei sein möchte...

Der frühere Bundesliga-Profi kommt bislang auf neun Einsätze für die DFB-Auswahl, die an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande spielt. Er war hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen jahrelang einer der Ersatzleute. Nach Neuers Rücktritt und ter Stegens schwerer Knieverletzung wird Nagelsmann in den Oktober-Partien auf Oliver Baumann (34) und Alexander Nübel (28) setzen, die beide noch kein Länderspiel bestritten haben. Dritter Torwart im Kader ist Janis Blaswich (33.).