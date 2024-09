Fußball-Nationalmannschaft Kimmich schwärmt: Ein Stiller mit Mumm für Nagelsmann

Das Länderspieldebüt hat der Jüngere dem Älteren voraus. Stiller könnte nun in der Nations League nachziehen, entweder am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn oder danach in Amsterdam gegen die Niederlande. Auf dem Trainingsplatz kämpft er darum. Vorab sagte er: „Eine gute Rolle in dieser Mannschaft würde ich mir schon zutrauen.“ Ein Stiller, aber einer mit Mumm.