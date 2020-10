Vor Deutschland-Spiel : Keine neuen Corona-Fälle im ukrainischem Team

Kiew Im ukrainischen Fußball-Nationalteam gibt es kurz vor der Nations-League-Partie gegen Deutschland am Samstag keine neuen Corona-Infektionen.

„Es ist gut zu wissen, dass keiner der Spieler ausfällt“, sagte Teamchef Andrej Schewtschenko in Kiew. Er könne zwar die Aufstellung planen, habe aber kein Kernteam zur Verfügung. Vor dem Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Frankreich waren über ein Dutzend Spieler wegen Coronavirus-Infektionen oder Verletzungen ausgefallen. Die Ukraine erlitt in Paris mit 1:7 die höchste Niederlage ihrer Fußballgeschichte.