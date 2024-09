Fußball-Nationalmannschaft Kapitän Kimmich führt erwartete DFB-Startelf an

Die vom neuen Kapitän Joshua Kimmich angeführte deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im ersten Spiel nach der Heim-EM mit der erwarteten Formation an. Der Neu-Dortmunder Pascal Groß ersetzt zum Nations-League-Auftakt am Samstagabend in Düsseldorf gegen Ungarn Toni Kroos im Mittelfeld. Neben ihm spielt Robert Andrich.