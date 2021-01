Bayern-Stürmer : Kahn: Müller könnte jederzeit Nationalmannschaft spielen

Spielte zuletzt nicht in der Nationalmannschaft: Thomas Müller. Foto: Federico Gambarini/dpa

München Für Bayern-Vorstand Oliver Kahn wäre eine Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft rein leistungsmäßig gerechtfertigt.

„Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter der „Bild“-Zeitung zum Start ins EM-Jahr. „Jogi Löw will das im Frühjahr neu bewerten“, ergänzte der 51 Jahre alte Kahn.