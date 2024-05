Fußball-Nationalmannschaft Jodler und kein Hofnarr: Müller als EM-Sonderbotschafter

Über ein Karriereende im DFB-Trikot wird er wohl - anders als sein Weggefährte Toni Kroos - spontan nach dem Turnier entscheiden. „Ich bin jetzt noch nicht am Abtreten, sondern denke an die Aufgaben, die vor uns liegen. Alles andere wird man dann sehen.“ Bei 45 Toren in 128 Länderspielen steht Müller. Mit weiteren Einsätzen könnte er in beiden DFB-Ranglisten Lukas Podolski (130/49) einholen, der in der Spätphase seiner DFB-Karriere in andere Weise als Unterhaltungskünstler fungierte.