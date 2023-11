Nationalmannschaft Hummels und Goretzka nicht im DFB-Teamtraining

Julian Nagelsmann hatte somit in seiner ersten Trainingseinheit in Deutschland als Bundestrainer überhaupt noch 23 Spieler auf dem Platz und 25 Akteure in seinem Kader. Im Oktober war die DFB-Auswahl zum Debüt des neuen Chefcoachs direkt in die USA gereist. Einige ausgewählte Fans und die DFB-Mitarbeiter konnten die auch für Medien öffentliche Einheit auf dem Akademie-Gelände verfolgen. Nagelsmann hatte angekündigt, sich rund um die letzten beiden EM-Tests in diesem Jahr im Training primär um defensive taktische Belange kümmern zu wollen.