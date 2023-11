DFB-Team Hummels und Goretzka „auf Reisen“ zur Nationalmannschaft

Das erste Training am DFB-Campus ist für Dienstag (11.00 Uhr) angesetzt. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich. Ob Hummels und Goretzka dann einsatzfähig sind, war vorerst unklar. Hummels selbst rechnet zunächst mit einigen Tagen, bis die Beschwerden abklingen.