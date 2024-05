Nationalmannschaft Hummels nach Nicht-Nominierung: „Trainingseuropameister“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Hummels trotz dessen zuletzt starker Leistungen für den BVB nicht in seinen Kader für die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer berufen. Nagelsmann hatte berichtet, Hummels und der ebenfalls nicht berücksichtigte Leon Goretzka vom FC Bayern hätten die Nachricht mit „extremer“ Enttäuschung aufgenommen. Das bestätigte auch BVB-Trainer Edin Terzic. „Ich habe gemerkt, dass ihn die Entscheidung getroffen hat. Er hätte es absolut verdient, bei der EM dabei zu sein“, sagte er am Freitag.