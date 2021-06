0:2 gegen England : Hummels nach EM-Aus: „Will es nicht wahrhaben“

London Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat seiner Enttäuschung über das EM-Aus der deutschen Mannschaft bei Instagram Luft gemacht.

„So, that’s it. Die EM ist für uns vorbei und ich sitze hier im Bus und will es nicht wahrhaben“, schrieb der Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Zuvor war das DFB-Team im EM-Achtelfinale mit 0:2 gegen England ausgeschieden. Die Enttäuschung sei riesengroß bei allen, so der 32-Jährige. „Am Ende haben wir nur 1 von 4 Spielen gewonnen und fahren dann irgendwie auch verdient nach Hause“, schrieb er.