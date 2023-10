Nationalmannschaft Hummels lobt Rückholaktion mit Privatjet: „Professionell“

„Ich finde es eine hochprofessionelle Maßnahme“, sagte der 34-Jährige am Donnerstagabend in Foxborough. An diesem Samstag spielt die deutsche Nationalmannschaft zunächst in Hartford gegen die USA, am Dienstagabend (Ortszeit) tritt sie dann in Philadelphia gegen Mexiko an. Nach Spielende sollen die Dortmunder Akteure gleich zurückfliegen.