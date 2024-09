Deutschland oder Österreich? Heidenheims Wanner für deutsche U21 diesmal offen

Wanner wurde in Österreich geboren, durchlief aber schon mehrere deutsche Nachwuchs-Nationalteams. Für welche A-Auswahl er in Zukunft spielen will, hat der Offensivmann noch nicht entschieden. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von seinen Qualitäten angetan. Auch Österreichs Coach Ralf Rangnick, unter dem er schon einen Lehrgang bestritten hat, wirbt weiter um den Teenager. Der will sich bei seiner Entscheidung aber keinen Druck machen.