Fußball-Nationalmannschaft Havertz wie bei EM: Cool vom Punkt, glücklos aus dem Spiel

„Nach wie vor fehlt ihm manchmal das Abschlussglück“, sagte Julian Nagelsmann. Einmal scheiterte Havertz am Torwart, zweimal traf er Aluminium. „Der Kopfball von Kai an die Latte und der Schuss an die Latte waren gut“, sagte der Bundestrainer, der vor der Kraftprobe in Amsterdam mit dem EM-Halbfinalisten Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) keine Zweifel an Havertz aufkommen lässt. Er bleibt natürlich gesetzt in der Offensive, in der er nach dem DFB-Rücktritt von Ilkay Gündogan nun eine zurückgezogenere Rolle einnimmt.