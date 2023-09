Deutscher Fußball-Bund Hamann und Effenberg: Rettig für den DFB eine gute Lösung

Als Auswahltrainer sei man nur vier oder fünf Tage im Monat mit den Spielern zusammen. Nagelsmann sei ein Trainer, der sehr auf seinen Systemen beharre und viele Sachen einstudieren wolle. „Diese Zeit hast du als Nationaltrainer nicht“, sagte Hamann. Man habe so tolle Spieler, da brauche es einen, der den Druck von der Mannschaft nehme und sie einfach mal laufen lasse. „Das Letzte, was ich mir wünschen würde, ist ein Trainer, der sechs verschiedene Systeme spielen will, die du wahrscheinlich eh nicht in der Lage bist, einzustudieren, in der kurzen Zeit“, befand der Ex-Profi.