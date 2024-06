Nationalmannschaft Habeck zu Umfrage zum DFB-Team: „Das nennt man Rassismus“

In einer laut WDR repräsentativen Umfrage hatte jeder Fünfte angegeben, dass er es besser fände, wenn in der deutschen Nationalmannschaft mehr weiße Spieler spielen würden. 17 Prozent der Befragten finden es schade, dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln habe. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte die Umfrage scharf kritisiert und gesagt: „Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen.“