Nationalmannschaft Gündogans „besonderes“ Spiel: Erstmals gegen die Türkei

Nach den Partien gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich werde die DFB-Auswahl „noch besser wissen, wo wir stehen“, sagte der Kapitän. „Vielleicht wird es in einzelnen Phasen nochmal Rückschritte geben, aber insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir bis zur EM jetzt immer stärker und stärker werden.“ Die Heim-EM 2024 wird am 14. Juni in München angepfiffen.