Nationalmannschaft Gündogan und Rüdiger als Gesangslehrer für Hollywood-Größen

Der am Mittwoch auf mehreren Social-Media-Plattformen ausgespielte Clip dient auch der Werbung für den nächsten Teil der „Bad Boys“-Filmreihe, der am 5. Juni in die Kinos kommt. Neun Tage später haben Rüdiger und Gündogan mit dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland in München ihren Auftritt. Dann dürfen Smith und Lawrence auch gerne wieder mit breitem amerikanischen Akzent singen: „Auf geht's, Deutschland schießt ein Tor!“