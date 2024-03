Nationalmannschaft Gündogan über Nagelsmann: „Klare Kante“

Das DFB-Team tritt in den ersten beiden Länderspielen des EM-Jahres am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande an. Für diese Testspiele hat Nagelsmann gleich sechs Neulinge nominiert, etablierte Spieler wie Mats Hummels, Niklas Süle oder Leon Goretzka aber nicht berücksichtigt.