Nationalmannschaft Gündogan, Musiala, Wirtz: Nagelsmann und „drei Zauberer“

Kapitän Gündogan sieht es in der DFB-Auswahl als seine Aufgabe an, das Youngster-Duo in Szene zu setzen und auf dem Platz zu führen. Seine Rolle beschrieb er in Lyon gleichwohl bescheiden. „Über Jamal und Flo braucht man gar nicht viel zu sagen. Die beiden Jungs sind in Topform. Ich sehe es ein bisschen so, dass die Zwei eher für den Zauber sorgen sollen und ich dann die richtige Balance herstellen kann zwischen zu viel Zauber und zu wenig.“