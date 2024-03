Nationalmannschaft Gündogan freut Kroos-Rückkehr: Wollen es Kritikern beweisen

Nagelsmann berief sowohl Gündogan (33) als auch Kroos (34), der zuletzt bei der EM 2021 für Deutschland aufgelaufen war, für die beiden ersten Länderspiele des EM-Jahres am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in den Kader. „Wir wollen den Kritikern beweisen, dass Toni und ich zusammenpassen und dem deutschen Spiel unseren Stempel aufdrücken können“, kündigte Gündogan an.