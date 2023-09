Nationalmannschaft Gündogan bedankt sich bei Flick: „Super Mensch & Trainer“

Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich am Sonntag von dem 58-jährigen Flick getrennt. Der Verband zog damit die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Auswahl interimsweise betreuen.