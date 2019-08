Besuch in Frankfurt : Grundsteinlegung für DFB-Akademie mit Bundeskanzlerin Merkel

Nimmt an der Grundsteinlegung der DFB-Akademie teil: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Michael Kappeler.

Frankfurt/Main Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an der Grundsteinlegung für die Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 26. September in Frankfurt am Main teilnehmen. Dies geht aus der am Dienstag verschickten Einladung des Verbandes hervor.

Demnach werde Merkel „neben dem DFB-Präsidium und zahlreichen Ehrengästen“ zu der Veranstaltung (14.30 Uhr) kommen, wie der DFB schrieb. Die Grundsteinlegung findet einen Tag vor dem DFB-Bundestag am 27. September statt, wie Generalsekretär Friedrich Curtius vor drei Wochen erklärte.