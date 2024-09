Fußball-Nationalmannschaft Groß (k)ein neuer Kroos - Sammer sieht sogar Vorteile

„Pascal Groß wird das gut machen, er spielt in Dortmund eine ähnliche Rolle, wie es Toni bei uns getan hat“, sagte der Bundestrainer vor dem Start in die Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf. Also, alles klar. Groß mit der Nummer fünf im DFB-Trikot auf die Position sechs neben den robusten Abräumer Robert Andrich oder den Feinfuß-Azubi Aleksandar Pavlovic.