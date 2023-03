Nationalmannschaft Gosens will zurück in DFB-Elf: EM das große Ziel

Gosens war 2021 noch die Überraschung im deutschen EM-Kader, nach einer knapp fünfmonatigen Verletzungspause wegen eines Sehnenabrisses im Oberschenkel und einem komplizierten Start in Mailand verpasste er die WM in Katar. In David Raum von RB Leipzig und Christian Günter vom SC Freiburg sind wie bei der EM nun zwei Linksverteidiger im Aufgebot, die im Verein zumindest manchmal in einer Viererkette wie in der Nationalmannschaft spielen.