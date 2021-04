Nationalmannschaft : Gosens: Hielt Nachricht von Löw für einen Scherz

Berlin Robin Gosens hat ungläubig auf die erste Kontaktaufnahme von Bundestrainer Joachim Löw für eine Nominierung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reagiert. „Keiner konnte glauben, was da stand.

Für einen sehr kurzen, gefühlt aber ewig langen Zeitraum war es komplett still in unserer Wohnung“, erinnert sich der 26-Jährige in dem Buch „Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi“, aus dem die „Bild am Sonntag“ vorab zitierte. „Ich war offenbar der Einzige im Raum, der die Nachricht für einen Scherz hielt.“