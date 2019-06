EM-Qualifikation : Gespräche, Training, Schulung: Sorg präpariert DFB-Team

Bereitet in Vertretung von Bundestrainer Löw das DFB-Team auf die Spiele gegen Weißrussland und Estland vor: Co-Trainer Marcus Sorg. Foto: Marius Becker.

Venlo Nach einem „weichen Einstieg“ weitet Marcus Sorg als Bundestrainer auf Zeit das Vorbereitungsprogramm für den Saisonabschluss der deutschen Nationalmannschaft aus.

Mit Gruppen- und Individualgesprächen, taktischen Schulungen und praktischen Übungen auf dem Trainingsplatz will der Ersatz-Chefcoach in Venlo die 22 eingeladenen Spieler weiter fit machen für die anstehenden zwei EM-Qualifikationsspiele am 7. Juni in Weißrussland und zwei Tage später in Mainz gegen Estland. „Die Bausteine, die mit dem Umbruch bei der Nationalmannschaft einhergehen“, sollen auch ohne den wegen Durchblutungsstörungen fehlenden Bundestrainer Joachim Löw „weiter zusammengefügt werden“, erklärte Sorg.

DFB-Kapitän Manuel Neuer wird bei einer Pressekonferenz im Stadion des niederländischen Erstligisten VVV-Venlo die besondere Situation mehr als zwei Wochen nach Meisterschaftsende aus Spielersicht erläutern. „Die Spieler sind nicht in dem Rhythmus, in dem sie sein würden, wenn die Spiele in der Saison stattfinden würden“, bemerkte Löw-Stellvertreter Sorg. „Aber das Anforderungsprofil an einen Nationalspieler beinhaltet auch, dass er sehr schnell wieder hochfahren kann, sich nach kurzer Zeit voll konzentrieren und motivieren kann.“