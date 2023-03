Nationalmannschaft „Geht schnell“: Kurzer Weg zu Flick als Motivation für U21

Die spüren U21-Trainer Antonio Di Salvo und sein Team auch in der Vorbereitung auf die beiden Testspiele zum Start ins EM-Jahr am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Frankfurt gegen Japan und vier Tage später auswärts gegen Rumänien. U21 und Nationalteam trainieren „Platz an Platz“ auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, wie Di Salvo berichtete. Bei einem gemeinsamen Teamabend und einem Gruppenfoto lernten sich die Spieler untereinander besser kennen. Doch die wohl größte Umstellung für Di Salvo: Gleich vier seiner Spieler trainieren aktuell mit dem A-Nationalteam von Bundestrainer Hansi Flick.