Gestorbene HSV-Legende : Fußball-Welt trauert um Seeler: „Einer der besten Stürmer“

Hamburg Uwe Seeler war nicht nur in Deutschland ein Idol. Auch die Fußball-Welt verneigt sich nach seinem Tod von einem ganz Großen ihres Sports.

Die Zeitungen in Italien erinnerten sich vor allem an das „Jahrhundert-Spiel“ 1970. „Es geht einer der besten europäischen Stürmer aller Zeiten“, schrieb die Fußball-Bibel „Gazzetta dello Sport“. Die britische Zeitung „The Guardian“ beschrieb Seeler mit den Worten: „Vor der eleganten und technischen Ära von Franz Beckenbauer hat er die traditionellen Stärken des deutschen Fußballs repräsentiert: Kraft, hohe Moral, Einsatz und ein unzähmbarer Wille zum Sieg.“

Seeler in vier WM-Turnieren erfolgreich

Millionen-Angebot von Inter abgelehnt

1961 bekam er ein Millionen-Angebot von Inter Mailand - und lehnte es ab. Inter-Trainer Trainer Helenio Herrera verhandelte drei Tage mit Seeler - und war am Ende geschockt. Noch nie, gestand er, habe er jemanden erlebt, der auf so viel Geld verzichtete. In Zeiten eines völlig überhitzten Transfermarkts, in denen Clubs von Staatsfonds und Oligarchen gekauft werden und mit deren Millionen das Profigeschäft befeuern, ist so etwas kaum mehr vorstellbar.