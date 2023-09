Nationalmannschaft Füllkrug-Ausfall droht: Flick holt ewigen Müller zurück

Bei Bayerns 2:1 in Mönchengladbach hatte Müller erstmals in dieser Spielzeit in der Münchner Startelf gestanden. Das hatte Flick wohl überzeugt von Müllers Bereitschaft für höhere Staatsdienste. „Ich bin spritzig. Ich fühle mich auch gut. Es war wichtig, dass ich mir die Zeit genommen habe, an der Basis zu arbeiten“, sagte Müller im Anschluss. Flick und er sind seit über einem Jahrzehnt eng verbunden. Gemeinsam feierten sie 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel in Brasilien. Und 2020 holte der Cheftrainer Flick mit dem Führungsspieler Müller beim FC Bayern das Triple.