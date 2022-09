Nationalmannschaft : Freiburger Günter will sich für WM empfehlen

Sinsheim Christian Günter hat enttäuscht auf die Nicht-Nominierung für die Nations-League-Spiele der Fußball-Nationalmannschaft reagiert, will sich aber weiter für die WM empfehlen.

Die Hoffnung auf seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft vom 20. November bis 18. Dezember in Katar hat Günter jedoch noch nicht aufgegeben. Er will sich nun in den Spielen der Freiburger in den Blick des Bundestrainers zu spielen. „Ich werde bis zum Winter Gas geben und es ihm hoffentlich noch schwerer machen, mich nicht einzuladen“, sagte der 29-Jährige.