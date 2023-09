Fußball Frankreichs Trainer von Flick-Aus beim DFB nicht überrascht

Es tue ihm leid für Flick, den er „sehr schätze“, sagte der 54-Jährige vor der Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund. „Aber wir wissen alle, was passiert, wenn die Ergebnisse nicht da sind.“ Überrascht sei er darüber, über eine andere Mannschaft sprechen zu müssen als seine eigene.