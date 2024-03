Nationalmannschaft Frankreichs Erfolgscoach Deschamps lobt DFB-Elf

Man habe „kollektiv versagt“, kritisierte der ehemalige Profi, der 1998 als Spieler und 2018 als Trainer mit Frankreich Weltmeister geworden war. Schon in drei Tagen beim nächsten Test gegen Chile in Marseille erwarte er Besserung, obwohl es „eine Müdigkeit in der Mannschaft“ gebe. Man wisse, was zu tun sei, versicherte Deschamps. Es gebe ein „Wollen und ein Können, heute konnten wir nicht“, meinte er.