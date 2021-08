Nationalmannschaft : Fragezeichen hinter Neuer - Flick trainiert mit 25 Spielern

Stuttgart Manuel Neuer hat auch am Dienstag nicht am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen.

Der Kapitän und Stammtorwart absolvierte wegen seiner jüngst im Supercup-Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund zugezogenen Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk eine individuelle Übungseinheit im DFB-Hotel in Stuttgart.

Ob der 35 Jahre alte Neuer am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im ersten Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick in St. Gallen gegen Liechtenstein zum Einsatz kommt, ist derzeit offen. Möglicherweise schont Flick seine Nummer eins für die weiteren Partien in der WM-Qualifikation am Sonntag gegen Tabellenführer Armenien und drei Tage später auf Island.