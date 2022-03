Nationalmannschaft : Flicks Abschlusstraining mit komplettem DFB-Kader

Bundestrainer Hansi Flick trifft am Dienstag mit seinem Team auf die Niederlande. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Vor der Abreise nach Amsterdam bittet Hansi Flick seine DFB-Spieler zum Abschlusstraining. Kimmich fehlt aus privaten Gründen.

Der Bundestrainer hielt die letzte Übungseinheit vor dem Klassiker am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Amsterdam noch auf dem Trainingsplatz am Frankfurter Stadion ab.