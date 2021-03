Nationalmannschaft : Flick würde Streich den Bundestrainer-Job zutrauen

München Der selbst als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelte Hansi Flick würde diesen Posten auch Christian Streich vom SC Freiburg zutrauen.

„Ich traue dem Christian alles zu. Er hat enorme Qualität, er hat eine Idee vom Fußball, wie er Fußball spielen will, von daher traue ich ihm alles zu“, sagte Flick am Dienstag konkret auf den Fußball-Trainer der Breisgauer angesprochen.

Flick möchte sich an der Debatte nicht beteiligen. „Ich habe alles zu diesem Thema gesagt“, befand er vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Lazio Rom. „Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, deswegen äußere ich mich nicht mehr zu diesem Thema.“