Nations League : Flick: Wechsel gegen England - Reus noch keine Option

Herzogenaurach Bundestrainer Hansi Flick wird seine Startformation für das Nations-League-Spiel gegen England verändern. „Es wird der ein oder andere Wechsel stattfinden“, sagte Flick in Herzogenaurach.

Die DFB-Auswahl hatte zum Auftakt in den UEFA-Wettbewerb in Bologna gegen Italien 1:1 gespielt. Die Partie gegen die Three Lions am 7. Juni (20.45 Uhr/ZDF) in der Münchner Allianz Arena sei nun „ein richtig großer Brocken“, sagte Flick. „Wir freuen uns auf dieses Spiel.“