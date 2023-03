Nationalmannschaft Flick kann mit allen 23 Akteuren gegen Peru planen

Die drei Torhüter um den nach der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer zur Nummer eins aufgestiegenen Marc-André ter Stegen trainierten mit Torwartcoach Andreas Kronenberg auf einem Nebenplatz. Es sei geplant, dass ter Stegen „beide Spiele macht“, hatte Flick mit Blick auf die Partien am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und danach in Köln gegen Belgien angekündigt. „Wir wollen zwei erfolgreiche Spiele zeigen“, sagte der Bundestrainer zum Neubeginn nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar.