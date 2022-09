DFB-Team : Flick: „Ich mag das Wort Bundestrainer nicht so sehr“

Frankfurt/Main Bundestrainer Hansi Flick stört sich bei der Fußball-Nationalmannschaft an seiner Job-Bezeichnung. „Ich mag das Wort Bundestrainer eh nicht so sehr“, sagte der 57-Jährige im Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Warum, das könne er „nicht so genau sagen. Aber wenn es in Veranstaltungen immer heißt: Hier kommt der Bundestrainer!, dann klingt das so groß. Als käme da wer weiß wer.“

Flick, der mit den Nations-League-Spielen am 23. September gegen Ungarn in Leipzig und drei Tage später in London gegen England „den Beginn der WM-Vorbereitungszeit“ einläutet, sieht sich selbst nur als Teil des Trainer-Teams, dem er „zu hundert Prozent“ vertraut. Er delegiert viele Aufgaben an seine Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl - „schon aus Eigeninteresse, ich gehe scharf auf die 60 zu“, sagte Flick schmunzelnd. Bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) wird auch Bayern-Ikone Hermann Gerland zum Trainer-Team gehören.