Nationalmannschaft : Flick gibt Kader am Donnerstag bekannt

Frankfurt/Main Hansi Flick bekommt viel Fußball geboten kurz vor dem Start in die heiße Phase der WM-Vorbereitung.

Zwischen dem Europa-League-Finale und dem Endspiel im DFB-Pokal gibt der Bundestrainer an diesem Donnerstag seinen Kader für die Schlagerspiele im Juni in der Nations League bekannt. Weil das Champions-League-Finale in der kommenden Woche ohne deutsche Beteiligung stattfindet, dürfte die DFB-Auswahl dann so gut wie geschlossen ins Kurztrainingslager (23. bis 27. Mai) nach Marbella fliegen.

In Andalusien will Flick mit einem leichten Trainings- aber auch Freizeitprogramm die fünf Tage zwischen Saisonende in der Bundesliga und dem Pflichtspiel-Quartett überbrücken. Am 4. Juni geht es los mit dem Spiel in Bologna bei Europameister Italien, es folgen die Partien am 7. Juni in München gegen England, am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn und am 14. Juni nochmals gegen Italien in Mönchengladbach.