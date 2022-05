DFB-Team : Flick eröffnet Konkurrenzkampf - „Qualitativ gut besetzt“

Herzogenaurach Der WM-Countdown läuft. In der Nations League warten nun echte „Gradmesser“ auf die Nationalmannschaft - und der Kampf um die Plätze in der ersten Elf ist eröffnet.

„Aufgrund der vergangenen Jahre kann man nicht sagen, dass wir in der Weltspitze sind. Aber wir wollen dahin zurück“, sagte Goretzka später am Tag nach dem Lauf über den „Home Ground“ mit zahlreichen Selfies und viel Smalltalk. Der „Run for the Oceans“ soll auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam machen. Wieder äußerte sich der Bayern-Star reflektiert auch zu weiteren Themen - von der Gewalt gegen Schiedsrichter auf Amateurplätzen („eine erschreckende Entwicklung“) bis zum Wechsel-Theater um Robert Lewandowski. Er appellierte an den FC Bayern und den Weltfußballer, die Emotionalität herauszunehmen und „die beste Lösung für beide Seiten“ zu finden.

Kommende Partien sind „gute Gradmesser“

Für das Nationalteam stehen aber nun die Partien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien sowie danach in München gegen England, in Budapest gegen Ungarn und dann erneut gegen Italien in Mönchengladbach im Fokus. „Gute Gradmesser“, wie Goretzka die vier eng getakteten Länderspiele einstufte. Und als eine echte Standortbestimmung, wen Flick keine sechs Monate vor dem WM-Start in Doha aktuell vorne sieht in seinem 26-Mann-Kader.