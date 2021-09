Nationalmannschaft : Flick begutachtet Hummels - Bierhoff spürt neue „Lust“

München Auch der zweite DFB-Kader von Hansi Flick wird spannend. Drei Promis drängen auf eine Rückkehr, der Bayern-Block bleibt tonangebend. Es geht auch um eine neue Fan-Bindung.

Flick lebt seinen Spielern vor, dass die Nationalelf auch abseits der Länderspiele und der Lehrgänge im September, Oktober und November immer präsent sein soll. Er brennt darauf, nach seinem gelungenen Neun-Punkt-Start in den zwei anstehenden Qualifikationsspielen gegen Rumänien am Freitag kommender Woche in Hamburg sowie drei Tage später in Nordmazedonien weitere erfolgreiche Spiele nachzulegen und im Idealfall schon vorzeitig das WM-Ticket nach Katar 2022 zu buchen.