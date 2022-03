Spiel gegen Lettland : Felix Nmecha vor U21-Debüt

Vaals U21-Nationalspieler Felix Nmecha hat sich vor seinem Wechsel zum deutschen Verband intensiv mit seinem Bruder Lukas ausgetauscht.

„Ich habe ziemlich lange gebraucht, um die Entscheidung zu treffen“, gab Nmecha zu. „Aber ich denke, dass es eine gute Entscheidung war.“ In der U21 von Coach Antonio Di Salvo könnte der Mittelfeldspieler am Freitag in Aachen gegen Lettland (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) sein Debüt geben. Für den deutschen Nachwuchs geht es dann wie vier Tage später auswärts in Israel um das Ticket für die EM-Endrunde 2023.