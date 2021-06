DFB-Youngster : Ex-Pausen-Füller Musiala jetzt EM-Star in Wembley

London Als Elfjähriger hat Jamal Musiala schon auf dem heiligen Wembley-Rasen gekickt, als Pausen-Füller mit der Auswahl seiner damaligen Primary School Corpus Christi.

Für Musiala ist das Achtelfinale am Dienstag natürlich „kein Spiel wie jedes andere“, wie er einräumt: „England ist mein zweites Zuhause, ich habe da einige Jahre gelebt und mich wohlgefühlt, kenne viele Menschen, habe viel gelernt.“ In Stuttgart geboren, in Fulda mit dem Fußball begonnen, im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach England gezogen, beim FC Chelsea ausgebildet, seit 2019 beim FC Bayern - Musiala hat von beiden Lebensräumen profitiert. Das will „Bambi“, wie ihn seine Mitspieler nennen, nun vor den Augen seines Vaters und einiger Freunde beweisen.