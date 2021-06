Interview Berti Vogts : „Müller wird sofort Chef der Mannschaft sein“

Ex-Bundestrainer Hans-Hubert „Berti“ Vogts ist heute noch oft zu Gast in den deutschen Stadien, wenn der Ball in der Bundesliga rollt. Foto: imago/Team 2/imago sportfotodienst

Der frühere Bundestrainer spricht über die deutschen EM-Chancen und erklärt, was Frankreich und Belgien dem DFB voraus haben.

Von Karsten Kellermann

Herr Vogts, Sie haben als Bundestrainer vor 25 Jahren den letzten deutschen EM-Titel geholt. Kann sich das 2021 ändern?

Vogts Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wir haben ein Plus, da die ersten drei Spiele, vor allem die gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal, im Heimstadion in München ausgetragen werden. Hoffentlich vor einem möglichst großen Publikum, das wie ein Mann hinter dem Team steht, so wie es 1974 war, als wir in München Weltmeister geworden sind gegen die vermeintlich übermächtigen Holländer. Und wenn wir diesen Vorteil nutzen, um gleich einen oder zwei Große zu besiegen, dann wird das dem Team noch mal mehr Kraft geben, um bis ins Finale zu kommen und auch das zu gewinnen. Man sollte mit einer guten Stimmung ins Turnier gehen und ich bin mir sicher, dass unsere Mannschaft eine sehr starke EM spielen wird.

1996 waren die gute Stimmung im Team und der Teamgeist mitentscheidend für den Triumph?

Vogts Die Situation war ein bisschen ähnlich. Wir hatten die WM verloren, waren im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden. Auch da war die Unruhe groß. Ich habe meine Konsequenzen gezogen, habe dann bei der EM auf einige Spieler verzichtet, die mich enttäuscht haben bei der WM. Ich habe es ja damals so formuliert: Der Star ist die Mannschaft.

Kann das mit dem Kader, den Joachim Löw nominiert hat, auch so werden? Ist es wichtig und richtig, dass er Thomas Müller und Mats Hummels wieder nominiert hat?

Vogts Ich wünsche es Joachim und seinen Spielern, dass das Team schnell zusammenwächst. Und Müller und Hummels werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Joachim hat das in dem Fall besser gemacht als ich. Ich hatte 1998 zur WM auch einige Spieler zurückgeholt, aber nur zum Turnier. Das war ein Fehler, sie konnten sich nicht integrieren. Joachim hatte jetzt noch zwei Freundschaftsspiele, um das hinzukriegen. Da geht es vor allem um Hummels. Man wird sehen, wie die anderen Spieler annehmen, was er sagt, ob sie ihn als Chef akzeptieren. Und das muss Hummels auch sein: der Chef in der Abwehr. Wir haben nicht so viele herausragende Abwehrspieler, Hummels muss die anderen führen.

Was ist mit Müller?

Vogts Müller wird sofort der Chef in der Mannschaft sein. Man hört doch während der Spiele, wie er bei den Bayern-Spielen kommuniziert, wie er die anderen pusht, das finde ich herausragend. Darum ist er auch im Nationalteam total anerkannt. Ich finde es toll, dass er ja gesagt hat, dass er bereit ist, Deutschland zu unterstützen.

Manuel Neuer, Hummels, Müller, das ist eine Achse. Joshua Kimmich würde sie vervollständigen. Wird es sein Turnier?

Vogts Ich hoffe es für ihn. Ich habe ihn ja mit dem jungen Lothar Matthäus verglichen. Kimmich ist Antreiber, Vorbereiter und Abschlussspieler. Er kann vorangehen, kann ein echter Chef sein.

Trotz des Heimvorteils: Deutschland hat eine extrem schwere Gruppe. Frankreich und Portugal zählen zu den Titelfavoriten.

Vogts Es ist eine Gruppe mit drei Favoriten, Deutschland gehört auch dazu. Was vorher war, ist abgehakt. Jetzt ist die EM, jetzt kommt es darauf an. Wenn man das erste Spiel gewinnt, wächst sofort das Selbstvertrauen, aber wenn man verliert, sind noch zwei Chancen da, trotzdem weiterzukommen. Wir haben 1974 auch gebraucht, bis wir uns gefunden hatten. Denken Sie an das 0:1 gegen die DDR.

Viele sagen, es sei ein Nachteil, gleich gegen zwei Große zu spielen.

Vogts Ich spiele lieber gegen zwei solche Kaliber, dann bin ich gleich voll da. Und da kann ich mir auch eine Niederlage erlauben, die ich noch ausbügeln kann. Wenn erst in den K.o.-Spielen die großen Brocken kommen, kann man böse Überraschungen erleben, wenn man zu leicht durch die Vorrunde spaziert.

Belgien ist die Nummer eins der Weltrangliste. Und Topfavorit?

Vogts Es ist toll, wie sich der belgische Fußball entwickelt hat. Früher war er für sein seltsames Abseitsspiel bekannt, jetzt produziert er reihenweise Weltklassespieler, die in jeder großen Nation im Nationalteam spielen würden. Das ist das Ergebnis einer tollen Ausbildungsstrategie, die ich so bei uns aktuell leider nicht sehe. Die belgischen Vereine sind nicht auf der großen Bühne dabei, sie haben aber viel in die Nachwuchsarbeit investiert. In Frankreich war das schon immer so, früher war in Sochaux die beste Ausbildungsstätte überhaupt. In Frankreichs Nachwuchsschmieden wird das Talent des Einzelnen gefördert und verbessert, so bekomme ich Spieler wie Kylian Mbappé. Und sie haben von uns gelernt, dass charakterstarke Spieler für Erfolge wichtig sind. Was in Belgien und Frankreich gemacht wird, kann, nein muss für den DFB ein Vorbild sein.

Werden die personellen Veränderungen im DFB mit dem künftigen Bundestrainer Hansi Flick daran etwas ändern?

Vogts Es geht nicht um Hansi Flick, es geht um den neuen Präsidenten. Ich habe zuletzt noch mal mit Uli Hoeneß ein langes Gespräch geführt, aber leider möchte er das Amt nicht übernehmen. Aber ich habe ihm gesagt: Du musst es machen, und wenn es nur für den Übergang ist für zwei Jahre, dann haben wir genug Zeit, einen neuen Präsidenten zu finden. Wir brauchen eine starke Person an der Spitze des Verbandes. Wir haben immer dann Titel geholt mit dem Nationalteam, wenn wir eine starke Figur an der Spitze des Verbandes hatten.

Ist Flick die richtige Wahl?

Vogts Man hat es sich da schon leicht gemacht, es ist die einfachste und naheliegendste Lösung.

Wäre es nicht mal die Gelegenheit gewesen, einen Bundestrainer aus dem Ausland zu holen?

Vogts Das kann man im deutschen Fußball nicht machen, dafür haben wir zu viele gute Trainer bei uns. Die letzten drei Champions-League-Sieger wurden von Deutschen trainiert. Aber es wäre gut, einen Trainer zu holen, der schon in einer der großen Ligen im Ausland gearbeitet hat wie Jürgen Klopp.

Er ist nicht frei.

Vogts Man hätte auch Jürgen Klinsmann bis zur WM holen können, er hätte es auch gemacht, das hat er mir gesagt. Er hätte dann nach der WM in Katar zum Beispiel an Klopp übergeben können. Es wäre guter Input von Außen gewesen. Das, was mit Jürgen in Berlin war, ist nicht der Maßstab für das Bundestraineramt, ich erinnere an das, was er dem deutschen Fußball 2006 gegeben hat mit Joachim Löw.

Deutschland ist Nummer zwölf der Weltrangliste. Ist das der reale Zustand des deutschen Fußballs?

Vogts Nein, sicher nicht. Das hängt ja mit den letzten Ergebnissen zusammen. Aber trotzdem: Es ist ein Warnsignal, dort zu stehen. Ich wurde früher kritisiert, als wir Dritter in der Weltrangliste waren. Dass wir jetzt Nummer zwölf sind, hat sich das Team selbst eingebrockt. Es kann aber bei der EM nun zeigen, dass es viel besser ist, als diese Platzierung. Darum hätten Siege gegen Frankreich und Portugal noch mal eine ganz andere Wirkung. Und wir haben die Möglichkeit, solche Gegner bei einem Turnier zu besiegen.

Für Löw wird es das letzte Turnier sein. Wird die EM das Bild von ihm prägen?