Kuntz-Team erwartet Wales : Entscheidung ums EM-Ticket: U21 muss „ans Limit gehen“

Will gegen Wales die EM-Qualifikation perfekt machen: U21-Coach Stefan Kuntz. Foto: Swen Pförtner/dpa

Braunschweig Ein Scheitern wie vor der EM 2011 erwartet keiner bei der deutschen U21, doch das 1:1 im Test gegen Slowenien ist „Warnung“ genug. Mit einem Sieg wollen Stefan Kuntz und seine Auswahl die Restzweifel am EM-Ticket beseitigen. Ein Löw-Spieler hat seine „Messlatte“ gehoben.

Auf Rechenspiele oder Schützenhilfe will es Stefan Kuntz mit seiner U21 nicht ankommen lassen.

Mit einem Sieg am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Braunschweig würde sich die deutsche Mannschaft für das Turnier mit zwei Etappen im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn sicher qualifizieren. Ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage könnten auch reichen. „Wir wollen das Spiel klar für uns entscheiden, damit es keine Diskussion gibt, oder dass wir rechnen oder schauen müssen“, sagte der Fürther David Raum.