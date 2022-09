DFB-Junioren : England als nächster U21-Kracher

Magdeburg Das U21-Team will es gegen England besser machen. Trainer Di Salvo und seine Spieler wollen Lehren aus dem Frankreich-Spiel ziehen. Eine unterhaltsame Zahlenspielerei ist für sie nur ein Randaspekt.

„Schade, dass wir verloren haben. Aber so können wir uns mit den Besten messen. Bis zur EM haben wir noch Zeit und am Ende werden wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Weg zur EM“, sagte das 17 Jahre junge Dortmunder Sturmjuwel nach dem 0:1 gegen Frankreich.

Beim Start in die EM-Saison musste sich die Auswahl des Deutschen Fußbal-Bundes in Magdeburg vor 5427 Zuschauern gegen einen Gegner mit großer individueller Klasse knapp geschlagen geben. „Wir haben gesehen, wir können mithalten. Wir haben Dinge, die wir zu besprechen haben, die wir verbessern müssen. Damit fangen wir hoffentlich in England an“, sagte Trainer Antonio Di Salvo vor dem nächsten wegweisenden Auftritt am Dienstag (20.45 Uhr/ProSiebenMaxx) in Sheffield.